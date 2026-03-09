Türkiye’den Orta Doğu seferleri 20 Mart’a kadar durdu

2 saat önce

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı ülkelere yönelik uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pegasus'un 12 Mart'a kadar, THY'nin ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkardığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir.

Türk Hava Yolları’na ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklemektedir.

Tailwind Havayolları’nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak’ta bulunmaktadır.

Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."