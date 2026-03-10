Sipan Hemo Suriye Savunma Bakan Yardımcılığına atandı

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlık üyesi Sipan Hemo, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

ANF'de yer alan habere göre Sipan Hemo, Suriye Arap Cumhuriyeti Doğu Bölgesi Savunma Bakan Yardımcılığına getirildi.

Şam yönetini ile SDG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlo ilçesine giriş yapmıştı.