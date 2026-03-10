Neçirvan Barzani'den İran'ın yeni liderine tebrik mesajı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Ali Hamaney'i tebrik etti.

Neçirvan Barzani, bugün (10 Mart 2026 Salı) İran'ın yeni dini lideri olarak atanması nedeniyle Mücteba Ali Hamaney'e tebrik mesajı iletti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, yeni İran liderine görevinde başarılar diledi ve İran İslam Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerini iletti.

İkili ilişkilere ilişkin olarak Neçirvan Barzani, Erbil ve Tahran arasındaki komşuluk ve ilişkilerin önemine vurgu yaparak vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti ile tarihi ve dostane ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ayrıca bu ilişkilerin geliştirilmesinin her iki halkın çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığını ve bölge genelinde barış içinde bir arada yaşamanın güçlendirilmesinde ve sürdürülmesinde rol oynayacağını belirtti.