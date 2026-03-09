Denizli'de korkutan deprem: Ekipler teyakkuz halinde

1 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin detaylar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) merkez üssü Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak."

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise TRT Haber'e yaptığı açıklamada AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibarıyla birimlere intikal eden bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.