Başbakan Barzani, Süleymaniye'nin kuruluş yıldönümünü kutladı

58 dakika önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Süleymaniye halkına yönelik hizmetlerini geliştirmeye ve hizmet sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani, 14 Kasım 2025 Cuma günü (bugün), Süleymaniye’nin 241. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayınladı.

Süleymaniye’nin Kürdistan halkının mücadelesinde egemenlik dolu bir geçmişe sahip olduğunu belirten Başbakan Barzani, “kültür ve edebiyat merkezi” olarak nitelendirdiği Süleymaniye’nin daha fazla hizmeti hak ettiğini belirtti.

Başbakan mesajında, “Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Süleymaniye ve Kürdistan'ın tüm şehir ve bölgelerinde yaşayanlara yönelik hizmetlerini iyileştirmeye ve hizmet sunmaya devam edeceğini temin ederiz.” sözlerine yer verdi.