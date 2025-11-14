Azim Koalisyonu: Cumhurbaşkanlığı Kürtlerin hakkıdır

1 saat önce

Azim Koalisyonu, cumhurbaşkanlığının Kürtlerin hakkı olduğunu belirtirken, ülkede yaşanan krizin bir parçası olmayacaklarını bildirdi.

Sünni Azim Koalisyonu liderlerinden Muhammed Deham, yaptığı bir açıklamada, Muhammed el-Halbusi'nin Irak cumhurbaşkanlığı görevine aday gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Irak cumhurbaşkanlığının Kürtlerin hakkı olduğunu vurgulayan Muhammed Duham, “Bu mevki Kürt toplumunun belirlenen haklarından biri ve hiçbir siyasi taraf bu siyasi geleneği değiştiremez.” dedi.

Bu görevin başkan taraflara verilmesinin 2003 yılından bu yana üzerinde çalışılan siyasette dengesizlik yaratacağı değerlendirmesinde bulunan Muhammed Deham, “Dolayısıyla Azim Koalisyonu olarak siyasi sürecin karşı karşıya olduğu krizin bir parçası olmayacağız.” açıklamasını yaptı.

Muhammed Deham’a göre söylentiler siyasi pozisyonlar konusunda yeni çatışmalara kapı aralayacak.