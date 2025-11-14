Bakırhan: Süreçte belediyelere büyük sorumluluk düşüyor

6 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, süreç kapsamında belediyelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, kayyum atanan belediyelerin halkın seçilmiş iradesine tekrar teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ile Tuncer Bakırhan, “Belediye Eşbaşkanları ve İl Genel Meclisi eşbaşkanları buluşması”na katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tuncer Bakırhan, “27 Şubat’ta Öcalan’ın başlattığı Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde de sizlere (belediyeler) de büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Yerel demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Haliyle bu süreçte yerel yönetimlerimizi yakinen ilgilendiriyor. Arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı, sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini, bu sürece nasıl katkı sunacağı bilinciyle daha fazla süreci toplumsallaştırmaya katkı sunacağını biliyorum.” dedi.

“Barış demek iller bankasının belediyelere eşit şekilde yaklaşması demektir. Bazı belediyelere destek sunarken, bazı belediyelerin projesini engellemek değildir.” diyen Bakırhan, “Eğer Türkiye’de bir süreçten, demokrasiden bahsedeceksek, kayyumları ortadan kaldıran adımlar atmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Belediye eş başkanlarının yeniden görev başına dönmesi gerektiğini savunan Bakırhan, “Toplumun beklentisi tutsakların özgürleştirilmesidir. Bu sürecin önünü açacak olan bir taleptir. Talebimiz nettir. Kayyum atanan belediyeler halkın seçilmiş iradesine tekrar teslim edilmelidir. Halkın seçmiş olduğu irade kenti yönetmelidir. Sadece Kürt illerinde değil, Türkiye’nin tamamında artık kayyum kelimesini duymak durumunda kalmayalım. Bu garabeti artık bitirelim.” diye konuştu.

Kürt belediyelerinin hizmet projelerinin engellendiğini söyleyen Bakırhan, şu sözleri sarf etti:

“Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu iller bankasıdır, yaklaşımıdır. Cezaevlerindeki İdare ve Gözlem Kurulları’dır. Kürt sorunu DEM Parti olduğu için projesi engellenen belediyelerdir. Bundan vazgeçilmelidir. Bizim başarısız kılmaya çalışıyor. Sen kılsan da dişiyle, tırnağıyla oy vermiş insan buna kanar mı? Engelliyor, yetmiyor belediyemiz dışarıdan krediler almaya çalışıyor, projelere onay vermiyorlar. Kredi buluyor, ona da izin vermiyor. AKP belediyelerinin travmaya bilmem, yola ihtiyacı var. Sıra Amed’e gelince yokmuş. Belediyelere karşı ayrımcı tutumlar seçilmiş belediye eşbaşkanlarının haksız yere içeride tutulması sürece uygun olmayan Gözlem Kurulları’nın tavırları sürece olan inancı kırıyor, en başta da bizi kırıyor. Bu yaklaşımlar tedavisi olmayan yaralara yol açıyor. Yine buna benzer tasarruf genelgesi çıkardılar. Belediye el değiştirince yasalar çıkmaya başlıyor ne hikmetse. O şatafatlı konvoya binenleri de engelliyor, Diyanet İşleri Başkanlığını da engelliyor. Oralara niye tasarruf yok? Kimi belediyelerimizin makam araçları yok. Tasarruf tedbirleri varmış ama Wan’daki kayyıma tasarruf yok. Sêrt belediyesi kayyımına tasarruf genelgesi işlemiyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bunların Türkiye kamuoyuna da duyurulması gerekiyor. Nerede görülmüş belediye eş başkanlarının makam aracı yok. Olsun arkadaşlarımız yine yapar, Edip Solmaz makam aracına mı biniyordu, problem yok ama ayıptır.”