BCF'den Halep'te yerinden edilen aileler için yardım çağrısı

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Halep'te yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen aileler için acil destek çağrısı yaptı.

BCF tarafından bugün (8 Ocak 2026 Perşembe günü) yapılan açıklamada, Halep'te yerinden edilen aileler için büyük bir insani yardım kampanyası başlattı.

Halep'teki gerilimlerin tırmanmasından büyük endişe duyduğunu belirten BCF açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür gerilimler insani felaketlere ve insanların yerinden edilmesine neden olacaktır. Bu nedenle, sivillerin canlarını korumak ve zorunlu göçü önlemek önemlidir. Bu durum, kadınların, çocukların, sivillerin ve diğer insanların sefaletine, yerlerinden edilmesine ve diğer insani krizlere yol açmaktadır."

Vakfın daha önce savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanlara yardım etmede önemli bir rol oynadığı anımsatılan açıklamada, Halep'teki gerilimler nedeniyle birçok yaklaşık 20 bin ailenin Afrin'e tahliye edildiği kaydedildi.

Bu bağlamda, Vakfın Afrin Ofisi, çatışmalar nedeniyle Afrin'e sığınan mültecilere temel yardım sağlamak için büyük bir insani yardım kampanyası başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bölge halkına insani yardım ulaştırabilmemiz için, ajanslara, kuruluşlara, uluslararası topluma, Kürdistan Bölgesi'ndeki hayırsever insanlara ve yurt dışındaki Kürt diasporasına BCF'ye yardım ve destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz." denildi.