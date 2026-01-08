PFDK'dan 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 489 kişiye 2 ila 12 ay men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapanlar, bölgesel hakem, bölgesel yardımcı hakem, bölgesel gözlemciler ve idari tedbirli olarak incelemeleri süren 2 futbolcu olmak üzere toplam 489 kişinin 2 ila 12 ay men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği aktarılan açıklamada, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği kaydedildi.

İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı aktarıldı.