Murşid Xeznewi: Halep'teki Kürtler bir soykırım tehlikesiyle karşı karşıya

1 saat önce

Şex Murşid Xeznewi, Halep'te devam eden çatışmalara dair açıklamasında, "Başkan Barzani, sahip olduğu etkili uluslararası konum sayesinde Halep'teki çatışmalar ve oradaki Kürtlere yönelik soykırımı durdurabilir." dedi.

Kurdistan24'ün haber bültenine katılan Şex Murşid Xeznewi, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde devam eden saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

Xeznewi, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki Kürt halkının, ulusal kimliklerini yok etme ve silme planına karşı tarihi bir mücadele verdiğini belirterek, bu saldırıların Kürt iradesini kırmak için dışarıdan bir girişim olduğunu söyledi.

Suriye'nin herkesi barındırabilecek bir ülke olmadığını belirten Murşid Xeznewi, Şam yönetiminin "kendi kararları doğrultusunda hareket etmediğini ve komşu ülkeler tarafından yönlendirildiğini" ifade etti.

Şex Murşid Xeznewi, Ahmed Şaraa'nın aşırılıkçı bir ideolojiye sahip olduğunu ifade ederek, "Colani, Suriye'yi temsil etmek yerine, komşu bir ülkenin Kürtlere karşı aldığı kararları uygulamaktadır." dedi.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Murşid Xeznewi, bu aşamada Başkan Barzani'nin rolünün önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Başkan Barzani, sahip olduğu etkili uluslararası konum sayesinde Halep'teki çatışmalar ve oradaki Kürtlere yönelik soykırımı durdurabilir."

Xeznewi, ayrıca, Kuzey, Güney ve Doğu Kürdistan'ın siyasi partilerine ve Kürt diasporasına, Batı Kürdistan'ı desteklemeleri çağrısında bulundu.