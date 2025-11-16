Esad rejimi dönemi yetkililerinden biri daha yakalandı

3 saat önce

Suriye İçişleri Bakanlığı, önceki rejim döneminde çeşitli illerde savaş suçları işlediği iddiasıyla suçlanan üst düzey hava kuvvetleri subayı Tuğgeneral Hamza Muhammed Yasin'in tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hama ilindeki iç güvenlik birimleri, terörle mücadele birimleriyle iş birliği yaparak Tuğgeneral Yasin'in yakalanmasıyla sonuçlanan kapsamlı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi.

Başsavcılığın çıkardığı yakalama emrinde Hamza Muhammed Yasin'in "savaş suçları ve sivillere karşı ağır ihlaller" suçlamasıyla arandığı belirtildi.

Hama güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre ön incelemelerde Yasin'in "Esad karşıtı gösterilerde şehir ve kasabaları ve sivilleri hedef alan hava saldırılarına karıştığı" ortaya çıktı.

Ayrıca, Yasin'in İdlib'in doğusunda ve Hama çevresindeki köylere yönelik hava saldırılarına katılarak masum sivillere yönelik katliamlara katıldığı iddia ediliyor.