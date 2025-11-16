Başbakan’dan ABD’li yatırım şirketlerinin teşvikine vurgu

37 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ABD-Kürdistan Ticaret Konseyinden (USKBC) bir heyetle bir araya geldi.

Başbakan Barzani, 16 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) ABD-Kürdistan Ticaret Konseyinden bir heyeti kabul etti.

Heyete başkanlık eden Deivid Tafuri, Başbakan Barzani’yi seçim zaferi ve sonuçlarından dolayı tebrik ederek, ziyaretin amacı ve Kürdistan Bölgesi'ne ziyarette bulunan heyetin yapısı hakkında bilgi verdi.

Başbakan Barzani ise Kürdistan Bölgesi ve Irak genelindeki son gelişmelere değindi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu kabinesinin enerji ve doğalgaz başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki reformlarına da değinen Başbakan, ABD şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmasının teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.