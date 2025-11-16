Kerkük- Milletvekili seçilen Takaddum Partisi adayı Peşmerge'nin evine kurşun yağdırdı

1 saat önce

Takaddum (İlerleme) Partisi milletvekili adayı ve korumaları, Dubiz ilçesinde bir Peşmerge’nin evine baskın düzenleyerek, evine ve arabasına kurşun yağdırıp, aile üyelerini tehdit etti.

Zerevani Peşmergesi Ahmed Xelef, 16 Kasım 2025 Pazar günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, yaşanan olayın detaylarını anlatarak, Başkan Mesud Barzani’ye çağrı yaptı.

Ahmed Xelef, “Olayın sebebi, Takaddum Partisi’nin Muheymin Hamdani adlı adayının bana seçimlerde neden onlara oy vermediğimi sormasıydı. Ben de Neden size oy vereyim? Ben Peşmergeyim, kendi partime oy veririm, siz benim partimde değilsiniz dedim.” sözleriyle olayların nasıl başladığını anlattı.

Söz konusu konuşmanın ardından Muheymin Hamdani’nin evlerini basarak annesi ve kardeşlerine şiddet uyguladığını, telefonlarına el koyduğunu ve kendisini öldüreceği tahdidini savurduğunu söyleyen Ahmed Xelef, Başkan Barzani’ye yardım çağrısında bulunarak, hakkının alınıp, sorunun çözülmesini istedi.

Muheymin Hamdani’ni hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını belirten Ahmed Xelef, söz konusu olayda evi ve arabasının silahla tarandığını da dile getirdi.

Yaşananların ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Dubiz ilçesine özel bir birlik gönderdi.

Birliğin, Hamdani’ni korumalarından altısının yakaladığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.