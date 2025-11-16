Komisyon: Resmi seçim sonuçları son 48 saat içerisinde açıklanacak

2 saat önce

Irak Parlamentosunda siyasi partiler, kadınlar ve topluluklar için sandalye sayımına bugün başlanacağı belirtilirken, 11 Kasım seçimlerinin kesin sonuçlarının son 48 saat içerisinde açıklanacağı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 16 Kasım’da Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, tüm sandıkların sayıldığını ve sonuçların manuel sayım ile elektronik sayım sonuçlarının %100 uyumlu olduğunu söyledi.

Seçim Komisyonunun Parlamentodaki sandalye sayımına bugün başlayacağını kaydeden Sözcü Galayi, 11 Kasım seçimlerinin kesin sonuçlarının son 48 saat içerisinde açıklanmasını beklendiğini dile getirdi.

Sözcü Galayi, resmi sonuçların açıklanmasını ardından 3 gün boyunca itirazların alınacağını ifade etti.

Galayi, komisyonun ilgili biriminin şikayetleri sınıflandırmaya başladığını belirterek, şikayetlerin çoğunun "sarı", azınlıkta kalanların ise "yeşil" olarak sınıflandırıldığını söylemişti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen Parlamento seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre Kürt partilerinin oy sayısı:

KDP: 1 milyon 99 bin 826 oy

KYB: 548 bin 296 oy

Helwest: 156 bin 932 oy

Newey Nwe: 137 bin 634 oy

Yekgirtu: 166 bin 904 oy

Komel: 49 bin 748 oy

Halk Cephesi: 20 bin 995 oy