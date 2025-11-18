Başbakan Barzani ve Ammar Hekim sorunların çözülmesinin önemini vurguladı

2 gün önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesinin önemini vurguladı.

Mesrur ​​Barzani, 18 Kasım 2025 Salı günü, Duhok'ta Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi.

Görüşmede, Parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki genel durum ve siyasi partilerin federal hükümette yeni bir kabine oluşturma çabaları ve görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve temelinde çözülmesinin önemi vurgulandı.