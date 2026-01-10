PSK lideri Bozyel: Halep'teki durum soykırımdır

1 saat önce

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel ve siyasetçi Cano Amedi, Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik saldırılara ilişkin düzenledikleri basın toplantısında sert mesajlar verdi.

Bugün (10 Ocak 2026 Cumartesi günü) gerçekleştirilen toplantıda konuşan PSK Genel Başkanı Bayram, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki mevcut durumu "soykırım" olarak nitelendirdi.

Saldırıların boyutunun son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Bozyel, "Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtlerin bu felaket karşısında ciddi, somut ve birleşik bir tavır sergilemesi elzemdir." çağrısında bulundu.

Aynı toplantıda söz alan Cano Amedi ise Suriye yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Suriye Hükümetine bağlı grupların Halep'teki mahallelere yönelik saldırılarını "terör eylemi" olarak tanımlayan Amedi, "Şovenist Şam hükümetinin temel amacı, Batı Kürdistan (Rojava) Kürtlerinin elde ettiği tüm kazanımları yok etmektir." dedi.

Amedi ayrıca, Şam yönetiminin Halep'in demografik yapısını değiştirme ve Kürtleri kendi topraklarından sürme yönünde tehlikeli bir plan devreye soktuğu uyarısında bulundu.

Basın toplantısının sonunda, Batı Kürdistan halkının demokrasi ve meşru haklarını koruma mücadelesine tam destek verildiği yinelenirken, uluslararası topluma da sivillere yönelik ihlallerin önlenmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.