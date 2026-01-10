Rami Abdurrahman: Şeyh Maksud'da çatışmalar devam ediyor

2 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki son saha gelişmelerini aktararak, bölgede şiddetli çatışmaların ve karşılıklı sızma operasyonlarının yaşandığını bildirdi.

SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki son saha gelişmelerini aktardı.

Gözlemevinin verilerine göre Halep İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), Suriye ordusunun mevzilerine yönelik bir sızma harekatı gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak, Suriye Hükümetine bağlı silahlı gruplar da Şeyh Maksud Mahallesi içindeki bazı konutlara sızma girişiminde bulundu.

Bu hamleler, yerleşim bölgeleri içerisinde göğüs göğüse çatışmaların patlak vermesine neden oldu.

Rami Abdurrahman, bölgeden art arda patlama seslerinin yükseldiğini ve çatışmaların can kayıplarına yol açtığını belirtti.

Doğrulanmış raporlara atıfta bulunan Abdurrahman, "Hem Asayiş hem de Suriye Hükümetine bağlı silahlı grupların saflarında ölü ve yaralıların bulunduğunu" kaydetti.

Halihazırda gerilimin zirve noktasında olduğu bölgede, Şeyh Maksud’un çeşitli kollarında aralıklı çatışmalar devam ederken, her iki tarafın da stratejik binaların kontrolünü sağlamak amacıyla çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.