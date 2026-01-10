Halep Asayişi: 5 gündür direniyoruz, hastane hedefte

40 dakika önce

Halep İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), Şam hükümetine bağlı milislerin saldırılarına karşı beş gündür "kahramanca bir direniş" sergilediklerini belirtirken, çatışmalarda iki zırhlı aracın imha edildiği ve yaralıların bulunduğu bir hastanenin sistematik olarak hedef alındığını bildirdi.

Bugün (10 Ocak 2026 Cumartesi günü) bir açıklama yayımlayan Halep İç Güvenlik Güçleri, Şeyh Maksud Mahallesi’nde Şam hükümeti milisleriyle şiddetli çatışmaların sürdüğünü vurguladı.

Açıklamaya göre; milislerin ilerleme girişimlerini püskürtmek amacıyla yürütülen sokak çatışmaları kapsamında, karşı tarafa ait iki zırhlı araç imha edildi.

Asayiş yetkilileri, milislerin sivil yaralılarla dolu olan "Halid Fecr Hastanesi"ni hedef almaya devam ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada, bu durum, sivil vatandaşların ve sağlık personelinin hayatını tehdit eden "tehlikeli bir adım" olarak nitelendirildi.

Kürt nüfusun yoğun olduğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, Özerk Yönetim'in kontrolünde bulunuyor. Mevcut gerginlik, 2025 yılı Aralık ayı sonlarında başlayan olayların bir devamı niteliğinde. O tarihten bu yana İç Güvenlik Güçleri ile Şam hükümetine bağlı güçler arasında zaman zaman sıcak temas yaşanıyor.

22 Aralık 2025'te ateşkes ilan edilmesine rağmen gerginlik devam ederken, Şam hükümeti anlaşmayı ihlal etmekle suçlanıyor.

Halep İç Güvenlik Güçleri, Şam yönetiminin bu mahallelere saldırmak için uluslararası yaptırım listesinde bulunan "Sultan Murat (El-Emşat)" ve "El-Hamzat" gibi milis gruplarını sahaya sürdüğünü kaydetti.

Paylaşılan verilere göre son dönemdeki saldırılarda yaklaşık 50 sivil şehit oldu, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca yaklaşık 300 ev ve çok sayıda hizmet merkezi büyük hasar gördü.

İnsani ve güvenlik ablukasının yanı sıra elektrik ve internet kesintilerinin uygulandığı bölgede, ağır bir insani kriz yaşanıyor.