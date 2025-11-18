Başkan Barzani ve Ammar Hekim, seçim sonuçlarını görüştü

2 gün önce

Başkan Mesud Barzani ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Duhok'ta bir araya gelerek seçim sonuçlarının Irak halkının ve toplumlarının çıkarlarına hizmet etmesini umdu.

Mesud Barzani, 18 Kasım Salı günü Duhok'ta Ammar Hekim ile bir araya geldi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre iki taraf Irak Parlamento seçimlerinin başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek, seçim sonuçlarının Irak halkının ve toplumlarının çıkarlarına hizmet etmesini umdu.