Bağdat ve Ankara yeni bir petrol ihracat anlaşması için toplandı

2 gün önce

Irak ve Türkiye, ham petrolün Irak-Türkiye boru hattıyla taşınması konusunda yeni bir anlaşmaya varmak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, Iraklı bir heyetin, 18 Kasım Salı günü, ham petrolün ihracatını ele alıp yeni bir anlaşmaya varmak üzere Ankara’da Türk tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Iraklı heyete Petrol Bakanlığı Çıkarma İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Basim Muhammed Hudayir, Türk heyete ise Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar’ın başkanlık ettiği kaydedildi.

Görüşmede, yeni anlaşmanın taslağı ve iki ülke arasında enerji projelerinde ortak iş birliği yolları hakkında detaylı incelemeler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre taraflar, müzakerelerin olumlu geçtiğini teyit ederek, stratejik ortaklığı güçlendirecek, geçiş süreçlerinin devamlılığını ve ortak çıkarların hayata geçirilmesini sağlayacak yeni bir anlaşma taslağı hazırlanması konusunda ön mutabakat sağladı.

Türkiye-Irak arasındaki 52 yıllık 1973 petrol boru hattı anlaşması 27 Temmuz 2026'da sona eriyor. Bu anlaşmanın yerine daha kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşması üzerinde çalışmalar yapılıyor ve yeni anlaşma ile ham petrol ve doğalgaz projelerinde iş birliği hedefleniyor.

Yeni bir anlaşma müzakereleri sonucunda bu hattın yeniden aktif hale getirilmesi ve tam kapasiteyle çalıştırılması planlanıyor.