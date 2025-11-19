Mazlum Abdi: Barış süreci Orta Doğu için bir şanstır

2 gün önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart Anlaşması'yla birçok olumsuz durumun önüne geçildiğini belirterek, "Suriye'de 15 yıl devam eden iç savaşın ardından, artık ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı ve her bölge kendi kendini yönetebilmelidir." dedi.

SDG Genel Komutanı Abdi, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından altıncı düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS2025) açıklamalarda bulundu.

Altıncı MEPS Forumu’na katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başbakan Mesrur Barzani ve Duhok’taki Kürdistan Amerikan Üniversitesine teşekkür eden Mazlum Abdi, oldukça sıcak bir şekilde karşılandığını kaydetti.

“Esad, diyalogu reddetmesi ve merkezi sistemde ısrar etmesi nedeniyle devrildi”

Uzun yıllardır savaşta olduklarına dikkat çeken Mazlum Abdi, “Her savaşın sonunun diyalog olduğunu ve sorunların diyalogla çözüleceğini çok iyi biliyoruz. Savaşta kazansanız bile diyalog şart. Bunu Suriye'de çok aktif bir şekilde gördük. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin temel nedeni diyalogu reddetmesi ve merkezi sistemde ısrar etmesiydi, bu nedenle ona karşı bir devrim başlatıldı ve yıkıldı.” ifadelerini kullandı.

“Suriye'deki olayların başından ve devrimin patlak verdiği günden bu yana savaşa karşıydık ve savaş bize dayatılmadıkça savaşmadık.” diyen Mazlum Abdi, “Artık diyalog yolunu seçtik ve artık savaşmamıza gerek yok. Bu bizim ve tüm Suriye halkının görüşüdür, çünkü sorunlar savaşla çözülemez.” değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni Suriye anayasasında Kürt hakları garanti altına alınacak"

Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile imzalanan anlaşmanın birçok olumsuz durumun önüne geçtiğini ve o tarihlerde içerisinde bulundukları zorlu savaşı sona erdirdiğini vurguladı.

Anlaşma sayesinde Suriye'nin bölünmesinin önüne geçildiğini kaydeden Abdi’ye göre Kürt sorunu Suriye'de 100 yıldır tartışılmıyor ancak anlaşmada bu konu ele alınıyor. Kürt halkının ve tüm toplulukların haklarının yeni Suriye anayasası çerçevesinde garanti altına alınması gerektiği vurgulanıyor.

SDG Genel Komutanı, Suriye'nin Baas rejimi gibi merkezi bir devlete geri dönemeyeceğinin altını çizerek, "Suriye'de 15 yıl devam eden iç savaşın ardından, artık ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı ve her bölge kendi kendini yönetebilmelidir. Bir gerçek ortaya çıktı ve bunu inkar edemeyiz. Herkesin bu gerçeği kabul etmesi ve bu çerçevede hareket etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Başkan Mesud Barzani’nin barış sürecine desteğini takdir ediyoruz"

PKK’nin silah bırakıp, Türkiye’den çekilme kararı aldığı barış sürecine de değinen Abdi, şu sözleri sarf etti:

“Önder Apo’nun İmralı’da başlattığı barış süreci sadece Türkiye için değil, tüm Orta Doğu için bir şanstır. Bu süreci destekliyoruz. Kürdistan Bölgesi her zaman yanımızda oldu. Başkan Mesud Barzani’nin Rojava’daki Kürt diyaloğuna katkı sunmasını ve Türkiye’deki barış sürecini desteklemesini takdir ediyoruz. Bu desteğin devamını bekliyoruz.”