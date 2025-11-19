Mesrur ​​Barzani: Anayasanın uygulanması tüm sorunların çözümünün temelidir

2 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Barzani, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS25) düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Panelde, Irak ve bölgedeki durum, Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları, yeni Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerinin kurulması, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan Bölgesi'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri ve daha birçok önemli konu ele alındı.

Bağdat'taki sorunların güçlerin gerektiği gibi bölünmemesinden kaynaklandığını kaydeden Başbakan, “Irak Hükümetiyle ilişkilerimizi anayasa temelinde yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Anayasa, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğini açıklıyor. Tüm sorunlar anayasanın çeşitli maddelerine göre çözülmeliydi. Örneğin, 140. Madde, enerji meselesi, yıllar önce var olması gereken petrol ve gaz yasası. Irak Hükümeti petrol ve doğalgaz konusunda eski rejimin yasalarına dayanıyor, ancak bu yasalar günümüz koşullarına uygun değil.” diye konuştu.

Irak Parlamentosu altıncı dönem seçimlerini tüm Irak halkı için “büyük bir zafer” olarak nitelendiren Başbakan, seçim sürecinin genel olarak başarılı geçtiğini ancak seçim yasası konusunda sorun yaşadıklarını belirtti.

Başbakan, “Katılım yüksekti ve sonuçlar herkes için iyi oldu, ancak seçim yasası adil değil. Çünkü biz KDP olarak 1 milyon 100 binden fazla oy aldık ama bunu milletvekili sayısıyla karşılaştırdığımızda uygun olmadığını ve yasanın çok fazla adaletsizlik içerdiğini görüyoruz.” sözlerini sarf etti.

"Halka hizmet etmek hükümetin temel amacı haline geldiğinde, iyi yönetişim daha kolay hale gelir." diyen Mesrur Barzani, şunları kaydetti:

"Biz de tam olarak bunu yaptık. Seçimlerde vatandaşların halka hizmet eden siyasi partiye oy verdiğine inanıyoruz. KDP herkese hizmet etti, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan tüm halkları bir çatı altında birleştirdi. Liderliği sayesinde tüm dinler ve topluluklar KDP'ye ve programlarına güveniyor."

Başbakan Barzani, KDP'nin federal hükümete katılma koşullarını şöyle açıkladı:

"Temel şartımız anayasayı ve vaatleri uygulamaktır. Bizimle ittifak kurmak ve hükümette yer almamızı isteyen her parti anayasayı uygulamalıdır. Hedeflerimize ulaşmak için karamsar olmayalım, iyimser olalım. Sürekli hakları ihlal eden bir ülkeyle devam edemeyiz. Ülkenin en büyük ihtiyacının anayasayı uygulamak için bir mekanizmaya sahip olması olduğunu düşünüyorum. Anayasayı uygulamayanların sorumlu tutulmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz."

Onuncu kabinenin kurulması için Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile yapılan müzakerelere de değinen Mesrur Barzani, "KYB ile kısa bir zamanda yeni bir hükümet kurmayı umuyorduk, ancak maalesef bu mümkün olmadı. Başlangıçta her şey yolundaydı, ancak görevler konusuna gelince KYB bazı görevlerde ısrar etti, bu da hükümet kurulmasını engelledi. KYB, KDP'nin seçimlerde zayıflayacağını düşünerek yanlış bir değerlendirme yaptı. Irak Parlamento seçimlerinden sonra durum farklılaştı ve yeni koşullar ortaya çıktı. Yeni bir hükümetin kurulmasını bu yeni koşullar temelinde ele alacağız." diye konuştu.

Kürdistan petrol ihracat anlaşmasının geçici olduğuna dikkat çeken Başbakan, "Bu sorunun tek çözümü, Irak Parlamentosunda petrol ve gaz yasasının çıkmasıdır. Bu yasa olmadan, herhangi bir anlaşma geçici olacaktır. Petrol ihracatının askıya alınması Irak'a, Kürdistan Bölgesi'ne ve herkese zarar verdi. Petrol ve gaz yasası kabul edilene kadar anlaşmanın devam etmesini umuyoruz. Esasen, petrol ihracatını durdurmak için hiçbir sebep yoktu, bu yüzden süreci durdurmamalarını umuyoruz. Petrol ve petrol dışı gelirler Bağdat'a gitse de maaşların ödenmesi hala gecikiyor." dedi.

Suriye'nin çok etnikli ve çok dinli bir ülke olduğunu dile getiren Mesrur Barzani, "Suriye'nin kapsamlı bir hükümete ihtiyacı var. Herkesin haklarını koruyan ve herkesin o ülkenin vatandaşı olduğunu garanti eden bir anayasası olmalı." sözlerini sarf etti.

Bir ulusun bir fikri dayatmasının asla barış ve istikrar getirmeyeceğinin altını çizen Başbakan Barzani, "Suriye için, tüm ulusların görüşlerini içeren yeni bir anayasa sunulmalıdır." ifadesini kullandı.

SDG ve ENKS yetkililerini MEPS25'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, "Sadece kişisel ve parti çıkarları değil, ulusal çıkarlar açısından da halkımızı yakından takip etmeliyiz. Birbirimize saygı duyduğumuzda ve birlikte yaşamaya inandığımızda, hepimiz daha güçlü olabiliriz. En büyük değişim önce içimizden gelmelidir." diye konuştu.

Mesrur ​​Barzani, panelin sonunda herkese başarılar diledi ve Kürdistan'ın doğru yolda ilerlediğini vurgulayarak, "Kimse bizi durduramaz." dedi.