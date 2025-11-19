Osman Baydemir: Erbil, Orta Doğu'nun Cenevre'si olmalı

2 gün önce

Kürt siyasetçi ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Kürtlerin çektiği acılar Sykes-Picot Antlaşması'nın bir sonucuydu." değerlendirmesini yaparak, Erbil'in bölge için yeni bir diplomatik merkez olması çağrısında bulundu.

Osman Baydemir, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS25) katıldı.

Burada konuşan Osman Baydemir, “Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki, bugün tüm Kürt milletinin ve Kürdistan'ın özlemle beklediği bu tabloya şahitlik ediyorum.” dedi.

Sorunların çözümünde Kürtler arasındaki birliğin önemine vurgu yapan Baydemir, Erbil'in bölge için yeni bir diplomatik merkez olması çağrısında bulundu.

“Kürtlerin çektiği acılar Sykes-Picot Antlaşması'nın bir sonucuydu ama Kobani Direnişi ve Kürt ve Kürdistan şehitlerinin fedakarlıkları kefeni yırttı.” diyen Osman Baydemir, Kürt sorunlarının temel çözümünün "iç birlik" olduğunun altını çizerek, bu birliğin komşu ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmayacağını ifade etti.

Osman Baydemir, “İç birlik Ankara'ya, Bağdat'a, Suriye'ye, Tahran'a karşı değildir, Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlandığında Türk, Arap ve Fars kardeşlerimiz bizimle birlikte demokrasi ve barışa ulaşacaktır.” diye konuştu.

Bölgesel sorunların çözümü için Erbil'in diplomatik başkent olması önerisinde bulunan Baydemir, "Cenevre mi uzak, Erbil mi? Kardeşlerim, Erbil Cenevre'den daha yakın.” dedi.

Osman Baydemir, “Erbil'in Kamışlo ile Ankara arasında köprü görevi görerek Orta Doğu'nun diyalog ve müzakere Cenevresi olması” temennisinde bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani’ye konferansı düzenledikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Osman Baydemir, “Kobani'deki direniş ruhunu diplomasi ve müzakerelerin başlangıç ​​noktası yapalım.” çağrısı yaptı.