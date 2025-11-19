İlham Ahmed: Barış, zihniyet ve siyasi sistem değişikliğini gerektiriyor

2 gün önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, Kürt meselesinin her şeyden önce silah yerine aklı kullanabilen bir “zihniyete” ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İlham Ahmed, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS25) katıldı.

MEPS2025 kapsamındaki panelde soruları yanıtlayan Ahmed, bölgede barış meselesinin önemine dikkat çekerek, bu konunun Kürtler açısından öncelikle silah yerine aklı kullanabilen bir "zihniyet" gerektirdiğin ve bu konunun Orta Doğu, özellikle de Suriye açısından çok özel olduğunun altını çizdi.

Kürt meselesinin yıllardır çözüme kavuşturulamadığını bu nedenle Kürt halkının haklarından mahrum bırakıldığını belirten Ahmed, Suriye'de hem siyasal hem de ulusal hakların ihlal edildiğini kaydetti.

Suriyelilerin rejim döneminde de haklarının güvence altına alınmadığını bildiren Ahmed, “Aile, toplum ve hükümet içindeki çatışmaların, özellikle de tek taraflı politika izleyen hükümetlerin, ortadan kaldırılması gerekiyor.” dedi.

İlham Ahmed, “Eğer bugün Suriye'de barış yoksa bunlar sistemin temel sorunlarıdır. Tamamen merkezileşmiş bir sistem, tek partili, “tek dilli, tek renkli” bir sistem örgütlendiği günden bu yana tüm toplumlarda ve partilerde baskı altına alınmış, hakları hiçe sayılmıştır. Bu anlaşmazlıkların sebebi savaştır.” ifadelerini kullandı

Sorunların çözümüne yönelik Ahmed, “Bunun bilinçli bir şekilde önüne geçilmeli ve Suriye'deki tüm tarafların haklarını kabul eden bir zihniyet, bu temelde temel bir anayasa oluşturmalıdır.” diye konuştu.