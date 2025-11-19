Başbakan'dan Kürt birliğine vurgu

2 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürt partilerin birlik olması gerektiğini belirterek, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak Parlamento seçim sonuçlarına müdahaleye izin vermeyeceğini söyledi.

Başbakan Barzani, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS25) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) yetkililerinin MEPS’e katılımının “iyiye işaret” olduğunu kaydederek, Orta Doğu'da barışın gerektiği gibi uygulanması temennisinde bulundu.

Kürt partiler arasındaki birliğine işaret eden Başbakan, “Kürt partileri bir an önce birbirlerine yakınlaşmalı. Daha fazla tartışılması gereken bazı konular olabilir, ancak mevcut olan şu ki herkes birbirine yakın olmak istiyor.” açıklamasını yaptı.

Irak’ta 11 Kasım’da gerçekleştirilen Parlamento seçimleri sonrası hükümet kurma çalışmalarına ilişkin Başbakan, “Henüz erken olmasına rağmen, dün, seçimleri kazanan Iraklı liderlerden bazılarıyla görüştük. Bir sonraki adımımızın ne olacağını belirlemek için herkesi dinliyoruz.” dedi.

Irak’ta seçim yasasının değiştirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu vurgulayan Başbakan, söz konusu yasa nedeniyle oy oranı ile Parlamentoda kazanılan sandalye arasında eşitsizlik yaşandığını dile getirdi.

Seçim sonuçlarına şaibe karıştırılması iddialarına ilişkin Başbakan, “KDP olarak seçim sonuçlarının değiştirilmesini kabul etmeyiz.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’nde hükümet kurma çalışmalarına yönelik Başbakan, “Her ne kadar gecikme olsa da diğer taraflar KDP’nin başından buyana yeni kabinenin en kısa sürede kurulmasından yana olduğu konusuna şahitlik ediyor. Gecikme konusunda diğer tarafların sorumluluk alması gerekiyor. Bu yüzden daha fazla gecikmemesini umuyorum.” dedi.