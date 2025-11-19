ABD, Suudi Arabistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak açıkladı

2 gün önce

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ziyaretiyle güçlendiğini belirtirken, Suudi Arabistan'ı, "NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik" olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını açıkladı.

Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu ziyaretle güçlendiğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan olarak ABD'ye yapacaklarını açıkladığı 1 trilyon dolarlık yatırım sözü için Muhammed bin Selman'a teşekkür eden Trump, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanda imzalanan iş birliği anlaşmalarına vurgu yaparak, "Bunu burada ilk kez açıklıyorum. Suudi Arabistan'ı resmi olarak NATO Üyesi Olmayan Önemli Müttefik olarak tanımlıyoruz. Bu onlar için çok önemli bir şey." dedi.

Suudi Arabistan'ın ABD'den yaklaşık 140 milyar dolarlık silah, mühimmat ve savunma alanında hizmet satın alacağını ve bunun binlerce Amerikalı için yeni istihdam anlamına geldiği kaydeden Trump, bu yatırım vaadinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Trump, milyarlarca dolarlık yeni silah alımları için, "Bu, her iki ülkeyi de daha güvenli hale getirecek ve Suudi krallığının Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin temel gücü olarak rolünü pekiştirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan ile "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını belirten Trump, bunun hem Washington hem de Riyad için önemli bir kazanım olduğuna işaret etti.

Trump'tan Gazze vurgusu

Konuşmasında Gazze'de sağlanan ateşkese de dikkati çeken ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bölgeden birçok ülkenin katkılarıyla "savaşın" sona erdiğini ve şimdi artık Gazze'yi bu ülkelerin de katkılarıyla yeniden kalkındıracaklarını ifade etti.

Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve Gazze'de "Barış Kurulu"nun kurulmasına imkan veren karara atıf yaparak, "Bu noktaya ulaşmak onlarca yıl sürdü ama artık mükemmel bir noktaya çok yaklaştık. Hemen herkes Orta Doğu'da yaşananların bir mucize olduğunu söylüyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın da bu kurulda olmasını istediğini belirtti.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin artık daha güvende olduğunu savunan Trump, "Gazze'de yaşayan tüm insanlara, Gazze sakinlerine de teşekkür etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi onlar evlerine geri dönmeye başladılar ve bugün daha önce hiç olmadığı kadar güvende olduklarını söylediler." diye konuştu.

Veliaht Prens'ten Trump'a teşekkür

Daha sonra kürsüye çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ev sahipliği için Trump'a teşekkür ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Kendimizi burada evimizde gibi hissediyoruz." diyen Bin Selman, "Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin ufku daha geniş ve daha büyüktür. Bugün birçok alanda ilişkileri daha da derinleştirecek önemli anlaşmalar imzaladık." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detaylarını açıkladı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve savunma ortaklığının detayları paylaşıldı.

ABD ve Suudi Arabistan arasında sivil nükleer enerji iş birliği müzakerelerinin tamamlanmasına ilişkin ortak bildirinin imzalandığı belirtilirken, bunun yıllar sürecek milyarlarca dolarlık nükleer enerji ortaklığı için yasal temeli oluşturduğu, ABD ve Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'ın sivil nükleer iş birliği ortakları olacağını teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın kritik mineraller konusunda iş birliğini derinleştiren ve ulusal stratejilerini kritik mineral tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için uyumlu hale getiren bir çerçeve anlaşmasını imzaladığı da belirtildi.

İki ülkenin Yapay Zeka Mutabakat Zaptı'nı da imzaladığı ifade edilen açıklamada, bunun Amerikan teknolojisini yabancı etkiden korurken Suudi Arabistan'ın Amerikan sistemlerine erişimini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trump ve Muhammed bin Selman'ın ABD-Suudi Arabistan Stratejik Savunma Anlaşması'nı imzaladığı da bildirilerek, Trump'ın gelecekteki F-35 teslimatlarını da içeren büyük bir savunma satış paketi onayladığı ve Suudi Arabistan'ın yaklaşık 300 Amerikan tankı satın almasına yönelik anlaşmayı sağladığı aktarıldı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın tarife dışı engellerin azaltılması, standartların tanınması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi karşılıklı çıkarları ilgilendiren ticaret konularında gelecek haftalarda temaslarını yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı kaydedilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı ve Suudi Arabistan Maliye Bakanlığının sermaye piyasaları teknolojisi, standartları ve düzenlemelerinde iş birliğini artırmak ve uluslararası finansal kuruluşlarda ortaklığı derinleştirmek için anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.