İsrail Lübnan'da mülteci kampını vurdu: Ölü ve yaralılar var

2 gün önce

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampına hava saldırısı düzenledi.

Kampta Halid Bin Velid Camisi çevresine yapılan saldırının ardından silah seslerinin duyulduğu ve bölgeye ambulansların intikal ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampına düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Açıklamada, Filistin Mülteci Kampı’nın Hamas’ın eğitim üssü olduğu ve saldırıda Hamas mensuplarının hedef alındığı iddia edildi. ​​​​​​​

Öte yandan İsrail'in gün içinde Nebatiye vilayetinde 2 araca gerçekleştirdiği İHA saldırılarında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.