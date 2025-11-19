Zelenski'den kritik Ankara ziyareti

2 gün önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’yı ziyaret ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Rusya-Ukrayna savaşında barış umutları için gözler Ankara'da olacak. Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy ile Ankara'da bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı.

Görüşmede, İstanbul'daki barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması konusu ele alınacak.

Liderlerin bu yılki 3'üncü yüz yüze görüşmesi de yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Ana gündem başlığı ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Ankara, 4'üncü yılı yaklaşan savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi noktasında tarafları birçok kez Türkiye'de buluşturdu.

Bu kapsamda Erdoğan ve Zelenskiy, İstanbul'daki müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için atılabilecek adımları ele alacak. Rusya ile esir takası konusu da konuşulacak.

Erdoğan ve Zelenskiy Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerini de tüm boyutlarıyla gözden geçirecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için yapılacaklar görüşülecek.