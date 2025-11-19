Ahmed Davutoğlu: Demirtaş tahliye edilmeli

2 gün önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Erbil, Duhok ve Zaho’nun Irak’ın diğer illerine kıyasla çok daha büyük ilerleme kaydettiğini belirtirken, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Ahmet Davutoğlu, Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS2025) Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

MEPS’e iki yıldır katıldığının altını çizerek, forumu düzenleyen Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür eden Davutoğlu, “Mesrur ​​Barzani ile ilişkimiz 25 yıla dayanıyor ve güçlü bir ilişki. Çok zor zamanlarda bile güçlü bir ilişki ve güvene sahip olduk. Başkan Barzani ve Neçirvan Barzani de benim yakın dostlarım.” dedi.

Terör örgütü DAİŞ’in Erbil’e saldırı planladığı dönemde “orduya Kürdistan Bölgesi'ne her türlü yardımı yapması talimatı” verdiğini kaydeden Davutoğlu, “Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı Türkiye için çok önemli. Umarım Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bir tehdit asla oluşmaz, ancak oluştuğu takdirde bu bölgeyi kesinlikle destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Zaho’nun değişimine dikkat çeken Davutoğlu, bu değişimin kendini etkilediğini belirterek, Kürdistan Bölgesi’nde yaşanan ilerlemeden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’yi kutladı.

Ahmet Davutoğlu’na göre Erbil, Duhok ve Zaho’nun Irak’ın diğer illerine kıyasla çok daha büyük ilerleme kaydetti.

2013 yılında barış sürecinde atılan adımların başarısızlıkla sonuçlanmasından derin üzüntü duyduğunu anımsatan Davutoğlu, Kürtlere karşı ilkesinin değişmediğini ve Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi ile iyi ilişkiler kurmak istediğini vurguladı.

PKK’nin silah yaktığı ve Türkiye’den çekilme kararı aldığı barış sürecini desteklediklerini de söyleyen Davutoğlu, “Görüşlerimizi Recep Tayyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye açıkça ilettik. Partimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde barış süreci için oluşturulan komisyonda yer almaktadır. Bugün telefonla da kendilerine süreci desteklemeleri gerektiğini bir kez daha ilettim.” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin ise Davutoğlu, “Selahaddin Demirtaş serbest bırakılmalı çünkü hiç kimse siyasi nedenlerle hapse atılmamalı.” ifadelerini kullandı.