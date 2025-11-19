ABD Başkonsolosu Green'den Başbakan Barzani'ye teşekkür

2 gün önce

ABD’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Wendy Green, Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nu (MEPS) düzenleyen Kürdistan Amerikan Üniversitesini kutlayarak, liderlerin görüşlerini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen MEPS25’e katılan Wendy Green, Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

Green, bu yılki konferansa ev sahipliği yapması ve çok sayıda üst düzey katılımcıyı ağırlaması nedeniyle Kürdistan Amerikan Üniversitesini tebrik etti.

Wendy Green, Iraklı ve Kürt liderlerinin Irak ve Orta Doğu'nun geleceğine ilişkin görüşlerini duymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Duhok, 18 Kasım 2025 Salı günü, bölgenin geleceğinin tartışıldığı önemli bir platform işlevi gören 6. MEPS Forumu’na ev sahipliği yaptı.

Forum, Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur ​​Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve farklı ülkelerden yüzlerce lider, siyasi figür, temsilci, diplomat ve akademisyenin katılımıyla başladı.

Forumun bu yılki ana hedefi, Orta Doğu'daki mevcut çatışmaları ve zorlukları tartışmak, uzun vadeli çözümler bulmak ve bölgede kalıcı barışa ulaşmaktır.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan MEPS2025’in medya sponsorluğunu Kurdistan24 üstlendi.