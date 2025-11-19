Başbakan, MEPS25’te soruları yanıtlıyor

2 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025) kapsamında düzenlenecek olan panele katılacak.

Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen MEPS2025, ikinci gününde faaliyetlerini sürdürüyor.

MEPS2025 Formu üyesi Beyar Doski, Kurdistan24’e verdiği demeçte, “Konferans şimdiye kadar oldukça başarılı geçti. Irak, Kürdistan ve komşu ülkelerin tüm liderlerinin katıldığı konferansta koyduğumuz bu hedefe ulaşıldı.” dedi.

Başbakan Barzani’nin bugün MESP’te düzenlenecek özel bir panelde soruları yanıtlayacağını dile getiren Beyar Doski, bir diğer hedeflerini ise Orta Doğu konusunda, özellikle Suriye Kürtleri odaklı bölgesel bir diyalog gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Beyar Doski, Irak, Kürdistan ve bölgedeki durumun ele alınacağı dört panelin daha düzenleneceğini vurguladı.