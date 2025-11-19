Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

1 gün önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım Çarşamba günü Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.