Başkan Barzani: Suriye'deki Kürt sorunu barış yoluyla çözülmeli

1 gün önce

Başkan Mesud Barzani, Suriye'deki Kürt sorununun demokratik ve barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mesud Barzani, 19 Kasım Çarşamba günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi'yi Duhok'ta kabul etti.

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail, Kürt siyasetçi Osman Baydemir ve diğer bazı Rojavalı şahsiyet ve yetkililerden oluşan konuk heyeti kabul eden Başkan Barzani, Suriye ve bölgedeki durum hakkında konuştu.

Başkan Barzani, Suriye'deki Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözülmesi ve geçmişin hatalarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Kürt siyasi güçleri ve partilerinin huzur, birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan Başkan Barzani, Kürdistan halkının haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde, SDG Genel Komutanı Mazlum Andi, Başbakan Mesrur ​​Barzani'ye Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS25) daveti için teşekkür etti.

Mazlum Abdi, Rojava'daki partileri birbirine yakınlaştırma ve birlik sağlama çabalarında Başkan Barzani'nin rolünden bahsetti ,ayrıca son birkaç yıldır Batı Kürdistan halkına desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca DAİŞ'in oluşturduğu tehditler ve Türkiye'deki barış sürecine verilen destek ele alındı.