Halep'te güvenlik güçleri, geçiş hükümete ait İHA'yı düşürdü

2 saat önce

Halep'te iç güvenlik güçleri, Suriye ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

İç Güvenlik Güçleri, (8 Ocak 2026 Perşembe) hedefine ulaşmadan geçiş hükümete bağlı silahlı gruplar tarafından yönlendirilen bir İHA'yı düşürdü.

Halep'in kuzeyinde yer alan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri, kentte Suriye ordusunun doğrudan kontrolü altında olmayan tek bölge konumunda bulunuyor. Nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bu iki mahalle, Özerk Yönetim ve İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) tarafından idare ediliyor.

7 Ocak 2026'da yaşanan gelişmeler, Şam yönetiminin politikasında tehlikeli bir değişime işaret ediyor. Bölgenin "askeri bölge" ilan edilmesi ve geçişlerin tamamen kapatılması, Suriye Hükümetinin bu iki mahalledeki yarı özerk duruma son vererek Halep üzerindeki hakimiyetini tam olarak pekiştirmek istediği şeklinde yorumlanıyor.