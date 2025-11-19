Clarke Cooper: Erbil-Washington ilişkileri Erbil'i daha da güçlendirdi

1 gün önce

ABD Dışişleri Bakanlığının siyasi ve askeri işlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, "Mevcut ABD politikası keyfi değil. Irak Hükümeti ve halkı, ülkede ABD birliklerinin kalmasını talep ederse ve ABD şirketlerinin yatırım yapmasını isterse, Washington bunu kabul edecektir." dedi.

Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS2025) açıklamalarda bulundu.

Mevcut ABD politikasının keyfi olmadığını söyleyen Cooper, Washington yönetiminin, Irak hükümetinin talebi üzerine ülkede ABD birliklerinin kaldığını ve ABD'li şirketlerin yatırım yaptığını savundu.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Cooper, "ABD'nin Irak'ta askeri üs kurmak istemediği bir gerçek. Kürdistan Bölgesi ve Irak, ABD'den güvenlik koordinasyonu talep ederse, Washington bunu yapacaktır." dedi.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında koordinasyonun ve ABD askerlerinin bölgede kalmasının, başkent Erbil'e fayda sağladığını belirten Clarke Cooper, bunun aynı zamanda Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki bu ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.