Başkan Barzani, Kürdistan Diasporası Konfederasyonundan bir heyeti kabul etti

1 gün önce

Başkan Mesud Barzani, Kürt milletinin davasının öncelikli olduğunu ve Kürdistan diasporasına ilginin bu strateji çerçevesinde olduğunu söyledi.

Başkan Barzani, 19 Kasım Çarşamba günü Duhok'ta Kürdistan Diaspora Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Kürt milletinin davasının öncelikli olduğunu ve Kürdistan diasporasına ilginin bu strateji çerçevesinde olduğunu belirten Başkan Barzani, yurtdışında çeşitli bilimsel alanlarda önemli rol oynayan Konfederasyonun önemini vurguladı.

Başkan Barzani, görüşmenin bir diğer bölümünde Kürdistan Kurtuluş Hareketinin tarihine, Kürdistan halkının kimliğini savunma ve baskıya karşı mücadele etme iradesine vurgu yaptı.

Mesud Barzani, düşmanların komplo ve planlarla yaymaya çalıştığı uyuşturucunun tehlikelerinden de bahsederek, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hizmet adımlarına da dikkat çekti.

Türkiye'deki barış sürecine desteğini yineleyen Mesud Barzani, Kürtlerin, Kürdistan halkının meşru davası için daha fazla çalışmasının önemli olduğunu söyledi.