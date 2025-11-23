Mazlum Abdi: Kürdistan Bölgesi'nin Rojava'yı desteklemesi önemli

16 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, bu dönemde Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS2025) katılmak Rojava açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Mazlum Abdi, MA'ya verdiği röportajda, Duhok'ta düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na (MEPS2025) katılımı, Rojava ve Kürdistan Bölgesi ilişkileri, Türkiye'deki barış süreci, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve daha birçok konuyu değerlendirdi.

MEPS2025'e katılımıyla ilgili olarak Mazlum Abdi, "Bir süre önce bu foruma katılmamız istenmişti. Bu ziyareti önemli görüyoruz. Yeni bir sürecin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde Duhok’ta böylesi bir foruma katılmak Kuzey ve Doğu Suriye açısından oldukça önemli. Bundan sonra da Güney (Federe Kürdistan Bölgesi) ile olan ilişkilerimizde yeni bir başlangıç olacak. Yeni ilişkiler de gelişecek. Sıcak bir şekilde karşılandık. Güney’deki kardeşlerimizle olan ilişkilerimiz gayet doğal." diye konuştu.

Ziyaret kapsamında Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmelerin gündemine dair şunları söyledi:

"Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile ilk kez bir araya gelmiyoruz. Geçmişteki ziyaretlerin devamıydı. Birçok aktüel gelişmeyi tartıştık. Her iki tarafı ilgilendiren ortak konular vardı. Ulusal birlik gündemimizde, bunun üzerinden istişarelerimiz oldu. Şam hükümeti ile olan diyaloğumuz üzerinde de durduk. Görüşlerimizi paylaştık. Güney Kürdistan’ın Kuzey ve Doğu Suriye’ye desteği önemli bir konu, bunun üzerinde konuştuk. Genel olarak Ortadoğu’daki barış ve diyalog konuları, Kuzey ve Doğu Suriye’yi ilgilendiren, Kürtlerin tümünü ilgilendiren konular üzerinde durduk. Sonuç olarak olumluydu."

İlişkilerin güçlenmesi, geliş veya gidişlerin gelişmesi, Suriye’nin yeniden inşası, ekonomik ve yatırımlar noktasında Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir rolü olması gerektiğine vurgu yapan Mazlum Abdi, "Biz komşuyuz, bir de biz kardeşiz. Sadece Güney Kürdistan değil; kuzeydeki ve diasporadaki Kürtler için, özellikle de Kuzey ve Doğu Suriye’nin inşası noktasında güçlü bir rol oynamaları üzerinde durduk." dedi.