Başkan Barzani ve BAE Başkonsolosu, bölgedeki siyasi durumu görüştü

15 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Erbil Başkonsolosu Ahmed Hasn Ahmed Süleyman Şahi, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini görüştü.

Mesud Barzani, 23 Kasım Pazar günü Pirmam'da BAE'nin yeni Erbil Başkonsolosu Sayın Ahmed Hasn Ahmed Süleyman Şahi'yi kabul etti.

Görüşmede, BAE Başkonsolosu, Başkan Barzani'ye BAE liderliğinin selam ve saygılarını iletti ve seçim sürecinin başarısından dolayı kendisini tebrik etti, ayrıca seçim sonuçlarının Irak halkına fayda sağlamasını temenni etti.

BAE Başkonsolosu ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini ve refahını överek, "Ülkemiz, Kürdistan Bölgesi ile ekonomi, ticaret, bilişim teknolojileri, tarım ve diğer alanlarda ilişkilerini geliştirmek istiyor." dedi.

Başkan Barzani ise yeni BAE Konsolosu Şahi'ye görevinde başarılar diledi.

Kürdistan halkının BAE'ye karşı her zaman olumlu ve dostane bir tutum sergilediğini vurgulayan Mesud Barzani, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam etmesini ve gelişmesini memnuniyetle karşıladı.

Görüşmenin bir diğer bölümünde Irak ve genel olarak bölgedeki siyasi gelişmeler de ele alındı.