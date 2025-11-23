Vietnam'daki sellerde can kaybı arttı

13 saat önce

Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

VnExpress gazetesinin haberine göre Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısını 90'a yükseldiği belirtildi.

Kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.

Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.