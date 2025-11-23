İran Dışişleri Bakanlığı: ABD, müzakere konusunda ciddi değil

14 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açık olduğu" yönündeki açıklamalarına ilişkin, ABD'nin müzakere konusunda ciddi olmadığını söyledi.

Bekayi, 23 Kasım 2025 Pazar günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açık olduğu" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'nin müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip olmadığını ifade eden Bekayi, "Ya müzakereyi doğru anlamamaktadır ya da davranışlarının mahiyeti dikte etmekten başka bir anlama gelmemektedir." dedi.

Sözcü İsmail Bekayi, ABD'nin bu yaklaşımında ısrar ettiği müddetçe, anlamlı bir müzakerenin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İran bir anlaşma yapmak istiyor. Bence bunu çok istiyorlar. Ben tamamen açığım, onlarla görüşüyoruz ve süreci başlattık. İran ile bir anlaşma yapmak güzel olur... Bence bunu çok istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.