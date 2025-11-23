14 saat önce

Çok sayıdı sanatçı, öğrenci, aydın ve siyasi parti temsilcisinin katılımıyla Brüksel'de Kürdistan Diasporası Merkezi açıldı.

Kürdistan Diasporası Genel Sorumlusu Şifa Barzani, 23 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Belçika'da Kürdistan Diasporası Merkezinin açılmasının amacı, ülkede Kürt dili, kültürü ve kimliğinin korunmasının yanı sıra, Avrupa Birliği ve NATO ile Kürdistan Bölgesi arasında bir köprü oluşturmaktır." dedi.

Kürdistan Diasporası Merkezi sadece sanat faaliyetlerinin merkezi değil, aynı zamanda Belçika'daki tüm siyasi partilerin temsilcilerini Kürtlük çatısı altında bir araya getirerek, Kürtlere ve Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla hizmet etmeyi amaçlayan bir merkezdir.

Barzani Ofisi'ne bağlı Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, 2021 yılından bu yana çeşitli faaliyetler yürütüyor.