Pakistan'da intihar saldırısında 3 polis hayatını kaybetti

8 saat önce

Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir sınır muhafız karakoluna düzenlenen intihar saldırısında üç polis memuru hayatını kaybetti.

AFP'de yer alan habere göre polis şefi Mayan Saeed, bugün (24 Kasım 2025) sabah saatlerinde Peşaver bölgesindeki bir sınır muhafız karakolunun önünde gerçekleşen bir intihar saldırısında üç federal polis memurunun hayatını kaybettiğini, dört polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Polis şefi, intihar saldırısının ardından polisin iki saldırganı daha öldürdüğünü belirtti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin başkenti ve Afganistan sınırına yakın olan Peşaver kenti, son iki ayda Pakistan ordusu ile Taliban güçleri arasında birçok çatışmaya sahne oldu.