SOMO: Petrol ihracat gelirleri 7 milyar doları aştı

6 saat önce

Irak'ın petrol ihracatının ekim ayında 110 milyon varili aştığı ve 7 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği bildirildi.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), 26 Kasım 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekim ayı petrol verilerine yer verdi.

Açıklamaya göre Irak, ekim ayında 110 milyon 923 bin 47 varil petrol ihraç ederek, 7 milyar 30 milyon 689 bin dolar gelir elde ettiği de belirtildi.

SOMO, Basra petrol sahalarından ham petrol ihracatının 104 milyon 816 bin 106 varili bulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nden Ceyhan Limanı üzerinden ham petrol ihracatının 5 milyon 834 bin 864 varil olduğu, Kerkük sahalarından ise Ürdün'e petrol ihracatının 272 bin 77 varil olduğu kaydedildi.