Mesrur Barzani, yazar ve şair Can Dost'u kabul etti

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, şair ve yazar Can Dost ile Kürt dili, edebiyatı ve kültürünün gelişmesinde aydınların rolü görüştü.

Mesrur ​​Barzani, bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) Kürt yazar ve şair Can Dost'u kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan'daki kültür hareketi ve aydınların Kürt dili, edebiyatı ve kültürünün gelişimindeki rolü ele alındı.

Başbakan Barzani, yazar ve şair Can Dost'un eserlerini överken, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kültür ve sanat alanlarını daha da geliştirme, aydınları destekleme, ifade özgürlüğü ve kültürel faaliyetleri destekleme konusundaki kararlılığını yineledi.