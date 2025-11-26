Başbakan: ABD'nin Erbil'de konsolosluğunun açılması ilişkilerimizin güçlü olduğunu gösteriyor

3 saat önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani, ABD'nin Erbil'de en büyük konsolosluğunun açılmasının, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki iyi ilişkilerin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) Erbil'de düzenlenen törende Zêrin2 Teknoloji Fabrikası'nın temelini attıktan sonra basın mensuplarına konuştu.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki iyi ilişkileri ile ilgili olarak Başbakan Barzani, "Aramızda çok iyi ilişkiler var. ABD'nin Erbil'de en büyük konsolosluğunun açılması, ortak hedeflerimize ulaşmak için birbirimize yardım etmeye devam etmeyi amaçladığımızın ve umduğumuzun çok açık bir göstergesidir." dedi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki sanayi sektörünün akıllı telefon ve tablet üretebilecek noktaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mesrur Barzani, "Umarım bundan sonraki süreçte tüm bu akıllı cihazlar, daha çok bilimi buraya getiren yabancı şirketlerin yardımıyla, baştan sona Kürdistan Bölgesi'nde üretilir, ama beni asıl sevindiren gençlerimizin yeteneği oldu. Bu gençlerin çalışmaları Kürdistan'ın geleceğinin daha parlak olacağına dair büyük umut vermektedir." diye konuştu.

Onuncu kabinenin kurulması konusunda diğer partilerle görüşmelere yeniden başlayıp başlamadığına dair soruya, Başbakan Barzan, "Irak Parlamento seçimlerinin ardından yeni koşullar ortaya çıktı. Bu koşullar altında hareket ediyoruz. Seçimlerden önce Kürdistan Bölgesi Hükümetini kurmaya çalıştık. Ama ne yazık ki bu, olmadı." yanıtını verdi.

Başbakan Barzani'nin talimatı üzerine KDP'nin diğer siyasi tarafları ziyaret etmek için bir komite kurduğunu belirterek, "Böylece en azından onları birbirine yakınlaştırıp Kürdistan Bölgesi'nin çıkarları doğrultusunda kararlar alabiliriz." dedi.