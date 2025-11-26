Politika

İdlib kırsalında patlama: 5 ölü, 9 yaralı

suriye idlib Patlama

Suriye'nin İdlib kentinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e bağlı Kafartahrim beldesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın, bir mühimmat ve deposunda yürütülen çalışması sırasında meydana geldiği bildirildi.

Bölgeden yoğun dumanlar yükselirken patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

 
