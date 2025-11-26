Erbil Valisi: İran'la çok iyi ticari ilişkilerimiz var

2 saat önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Erbil ve Urmiye arasındaki anlaşmaların Haci Omeran uluslararası sınırındaki ticaret hareketinin daha da gelişmesine yol açtığını söyledi.

Umed Xoşnaw, Erbil'de düzenlenen İran ve Kürdistan Bölgesi yatırımcıları ve iş adamları buluşmasında yaptığı konuşmada, "Kürdistan Bölgesi, özellikle Erbil'in, İran İslam Cumhuriyeti ile iyi ilişkileri var." dedi.Vali Xoşnaw, Erbil ve Urmiye arasında yapılan anlaşmaların önemine değinerek, anlaşmaların Haci Omeran uluslararası sınırındaki ticaretin gelişmesine yol açtığını ifade etti.İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi ise Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin en üst düzeye ulaştığını belirterek, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Tahran ziyareti ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Erbil'e gelişi gibi üst düzey yetkililerin ziyaretleri bu gerçeğin en belirgin kanıtıdır." diye konuştu.