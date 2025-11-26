Başkan Barzani, Suriye Kürdistan Demokrat Partisi heyetiyle bir araya geldi

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Suriye Kürdistan Demokrat Partisi heyeti arasında yapılan görüşmede, Suriye'deki Kürt partileri arasındaki birlik ve ortak politika vurgusu yapıldı.

Mesud Barzani, bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) Pirmam'da Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Sekreteri ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, toplantıda Suriye'deki siyasi durum ve son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca Suriye'deki Kürt partileri arasındaki birlik, dayanışma ve ortak politikaya vurgu yapıldı.