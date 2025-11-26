İlham Ahmed: Tüm Kürt güçleri birleşik bir irade oluşturmalı

48 dakika önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed, Rojava projesinin Türkiye ile ortak çıkarları koruyacağını söyleyerek, “Bu bağlamda çözüm konusunda bir anlaşmaya varmaya kararlıyız.” dedi.

Numedia24’te yer alan habere göre Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 24 Kasım’da İmralı Adası’na gerçekleştirdiği ziyareti “tarihi bir adım” olarak niteleyerek, Kürt sorununun çözümü için diyalog sürecinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki Kürtler olarak kapsamlı bir çözüm projeleri olduğunu belirten İlham Ahmed, “Bu sürecin Rojava ve tüm Suriye üzerindeki etkisine gelince, kesinlikle olumlu anlamda etkili olduğunu söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

İlham Ahmed, “Bu tarihi dönemde, Rojava’daki Kürtler ve hatta Suriye’deki tüm halklar olarak, Kürt sorununu çözmek ve Suriye’yi demokratikleştirmek için kapsamlı ve net bir projemiz var. Bu projeye en başından beri inandığımız gibi, şimdi de hiçbir çözüm çabamız Türkiye’ye karşı değildir” diye ekledi.

“Hatta bu projemizin Türkiye ile ortak çıkarlarımızı da koruyacağını söyleyebiliriz.” vurgusunda bulundan İlham Ahmed, “Bu bağlamda biz de Rojava Kürtleri olarak çözüm konusunda bir anlaşmaya varmaya kararlıyız.” dedi.

Barış sürecinin etkilerinden birinin de Kürt siyasi aktörleri arasında yeni diyalog kanalları açılması olduğunu belirten İlham Ahmed, “Artık tüm Kürt güçleri, bu tarihsel dönemde ortaya çıkan fırsatların boşa harcanmaması gerektiğine inanıyor. Tüm Kürt güçlerinin birleşik bir irade oluşturmasının ve Kürt sorununu çözmek ve Orta Doğu’yu demokratikleştirmek için tarihi misyonlarını üstlenmelerinin artık zamanı geldi.” şeklinde konuştu.