Mesrur Barzani: Sanayi, en çok istihdam yaratabilen sektörlerden biridir

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ekonomiyi her yönden çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Mesrur Barzani, bugün (26 Kasım 2025 Çarşamba günü) cep telefonu ve elektronik cihaz üretiminde faaliyet gösteren Zêrin2 Teknoloji Fabrikası'nın temel atma töreninde konuşma yaptı.

Kürdistan Bölgesi'nde başlatılan endüstriyel faaliyetlerin hükümetin ekonomiyi çeşitlendirme çabalarının bir parçası olduğunu Mesrur Barzani, "Ekonomimizi her yönden çeşitlendirmeye ve tüm sektörlere odaklanmaya çalıştık. Elbette, sanayi sektörü Kürdistan Bölgesi halkına en fazla istihdam imkanı sağlayabilecek sektörlerden biridir." dedi.

Mesrur Barzani, fabrikada çalışan işçilerin çoğunun Kürdistan Bölgesi gençliğinden oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yanlarında birkaç yabancı uzman da olabilir; ancak Kürdistan Bölgesi'ne yeni bilgiler kazandırmak için, onların deneyimlerinden daha fazla yararlanabilmek adına, yurtdışındaki dostlarımızın uzmanlığına ve bilgisine her zaman ihtiyacımız olacak. Duyduğuma göre burada gençlerimize 100'den fazla istihdam sağlanmış, ama işlerini büyüterek aylık 45 bin cihazdan 100 binin üzerine çıkaracaklar, aylık istihdam ise 100 kişiden 400'ün üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Çin Başkonsolosuna, Kürdistan Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çinli şirketlere verdikleri sürekli destekten dolayı teşekkür eden Başbakan Barzani, "Bu tür faaliyetlere yardımcı olan ve destekleyen Yatırım Kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'ndeki sanayi sektörünü daha ileri bir seviyeye taşıyabilmemiz için bize sağladıkları kolaylıklar için Sanayi Bakanlığına da teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

"Konsolosluklarla, büyükelçiliklerle ve yabancı şirketlerle yaptığımız tüm görüşmelerde, her zaman onlardan, ekipmanlarının üretimindeki çalışmalarının bir kısmını Kürdistan Bölgesi'ne getirmelerini istedik." diyen Başbakan Barzani, bunun hem kendilerine, hem de Kürdistan Bölgesi gençlerine fayda sağlayabileceğini söyledi.

Diğer tüm sektörler gibi sanayi sektörünü de daha fazla geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Mesrur Barzani, "Bunun için yabancı uzmanların deneyimine ihtiyacımız var. Ülkelerinden Kürdistan Bölgesi'ne daha ileri teknoloji getirmelerine ihtiyacımız var." dedi.